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ТКГ завтра соберется на заседание из-за обострения на Донбассе

Автор: Александр Мороз

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) все-таки соберется на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Оно пройдет утром 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - отметил он.

Напомним, ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании18 февраля, которое инициировал Киев.

До этого Украина просила ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Контактная группаОбострение на Донбассе