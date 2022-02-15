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Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ по признанию "ЛДНР"

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 18:52
Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ по признанию "ЛДНР" Фото: Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ по признанию "ЛДНР" (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерия Полищук

Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В частности, из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация хочет получить официальную информацию от РФ относительно позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа России.

Ранее сообщалось, что сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений.

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