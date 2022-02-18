ТКГ завтра збереться на засідання через загострення на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) все-таки збереться на позачергове засідання через загострення на Донбасі. Воно пройде вранці 19 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спецпредставника глави ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунена.
"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії зіткнення дуже тривожна", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні18 лютого, яке ініціював Київ.
До цього Україна просила ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".