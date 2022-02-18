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Обострение на Донбассе. Украина в ТКГ готова к срочным переговорам по деэскалации

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 19:51
Обострение на Донбассе. Украина в ТКГ готова к срочным переговорам по деэскалации Фото: и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина на фоне обострения на Донбассе готова к срочным переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Сегодняшнее внеочередное заседание не состоялось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации.

Сообщается, что созванное на сегодня внеочередное заседание ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны.

"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", - говорится в сообщении.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день, сегодня в результате обстрела пророссийскими боевиками Старогнатовки тяжелое ранение получил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полиция квалифицировала инцидент как террористический акт.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".

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