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ТКГ утвердила экспертов: должны обследовать затопленные шахты в ОРДЛО

Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) утвердила состав экспертов, которые должны изучить вопрос затопленных шахт на оккупированном Донбассе. Украина уже несколько месяцев добивается их допуска в ОРДЛО из-за угрозы экологической катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, сегодня на переговорах было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории.

"Правда, "может" и "начнет" - это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО", - отметил Гармаш.

Напомним, ранее сообщалось, что ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".

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