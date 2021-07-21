ТКГ затвердила експертів: мають обстежити затоплені шахти в ОРДЛО

Тристороння контактна група (ТКГ) затвердила склад експертів, які повинні вивчити питання затоплених шахт на окупованому Донбасі. Україна вже кілька місяців домагається їх допуску до ОРДЛО через загрозу екологічної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Донецька в українській делегації ТКГ Сергія Гармаша.

За його словами, сьогодні на переговорах було оголошено, що вже затверджено список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території.

"Правда, "може" і "почне"- це не одне і те ж, але, будемо сподіватися, тому що проблема стає реально загрозливою життю людей в ОРДЛО", - зазначив Гармаш.