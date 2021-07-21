RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ТКГ затвердила експертів: мають обстежити затоплені шахти в ОРДЛО

Автор: РБК-Україна

Тристороння контактна група (ТКГ) затвердила склад експертів, які повинні вивчити питання затоплених шахт на окупованому Донбасі. Україна вже кілька місяців домагається їх допуску до ОРДЛО через загрозу екологічної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Донецька в українській делегації ТКГ Сергія Гармаша.

За його словами, сьогодні на переговорах було оголошено, що вже затверджено список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території.

"Правда, "може" і "почне"- це не одне і те ж, але, будемо сподіватися, тому що проблема стає реально загрозливою життю людей в ОРДЛО", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТКГ домовилася про моніторинг екологічної ситуації на Донбасі.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасШахтаКонтактная група