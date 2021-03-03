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ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 18:57
ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе Фото: глава украинской делегации Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе. Для этого создадут специальную рабочую группу.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что украинская сторона продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ, чтобы направить инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (из экономической подгруппы)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы международного масштаба.

Особое беспокойство Киева вызывает затопление шахты "Юнком". В советские времена там проводили ядерные испытания, и после прекращения откачки шахтной воды, по данным украинской стороны, радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды.

Кроме того, Украина попросила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

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