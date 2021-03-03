ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе. Для этого создадут специальную рабочую группу.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.
Сообщается, что украинская сторона продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ, чтобы направить инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.
"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (из экономической подгруппы)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы международного масштаба.
Особое беспокойство Киева вызывает затопление шахты "Юнком". В советские времена там проводили ядерные испытания, и после прекращения откачки шахтной воды, по данным украинской стороны, радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды.
Кроме того, Украина попросила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.