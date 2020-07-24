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Резников о разведении сил на Донбассе: мы почти близки к решению

Украина, Пятница 24 июля 2020 17:48
Резников о разведении сил на Донбассе: мы почти близки к решению
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сейчас обсуждаются 5-6 точек для разведения сил

По состоянию на сегодня Украина приблизилась к выполнению некоторых договоренностей, достигнутых на нормандской встрече в Париже в конце прошлого года. В частности, есть продвижение в вопросе разведения сил на Донбассе.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналу Focus.

По словам Резникова, сегодня на столе переговоров Трехсторонней контактной группы уже лежит 5-6 возможных локаций для разведения сил и средств.

"Мы почти близки к решению, но чего-то не хватает", - отметил он.

Кроме того, стороны приблизились к выполнению требований Парижа об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда, имеющих гуманитарный характер, а также ведут дискуссии относительно прекращения огня.

"Я считаю, мы и к этому близки, определены две локации - в Золотом и Счастье. Еще говорим, какие нужны дополнительные меры, чтобы реально работало прекращения огня", - добавил Резников.

Напомним, ранее проблемы с разведением сил и средств на Донбассе в прошлые годы объяснил президент Владимир Зеленский; задержки с разведением связаны с постоянными провокациями со стороны пророссийских боевиков.

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Новости Украины ДонбассРазведение силООСАлексей Резников
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