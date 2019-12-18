ТКГ не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе, - Пристайко

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" во время заседания ТКГ в Минске сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, стороны договорились о продлении перемирия объявленного в июле 2019 года.

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Но было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле. Хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", - сказал министр.

Ранее Пристайко подтвердил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Напомним, о том, что сторонам в Минске не удалось прийти к согласию по поводу обмена пленными сообщили в "ЛНР". По словам представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Отметим, 18 декабря проходит первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов, на данный момент проходит заседание ТКГ. Ожидалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.