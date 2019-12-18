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Заседание подгрупп ТКГ в Минске продолжалось более семи часов

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:17
Заседание подгрупп ТКГ в Минске продолжалось более семи часов
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Встреча ТКГ все еще продолжается

В Минске завершилось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Как сообщается, заседание подгрупп длилось более семи часов.

При этом издание отмечает, что встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины все еще продолжается.

Напомним, сегодня, 18 декабря, началось первое заседание ТКГ после встречи лидеров "нормандской четверки". Планировалось, что сегодня обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников рассказал, что во время заседания в Минске 18 декабря стороны рассмотрят вопрос формулы обмена пленными. Он добавил, что существует возможность проведения обмена до конца 2019 года.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.

В Минске началось первое после нормандской встречи заседание ТКГ В ТКГ рассказали, когда определятся с формулой обмена пленными
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