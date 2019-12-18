ТКГ не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі, - Пристайко

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" під час засідання ТКГ в Мінську повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Але було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир'я, яке було оголошено в липні. Хочу нагадати, що 40 людей загинули під час цього перемир'я", - сказав міністр.

Раніше Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Нагадаємо, про те, що сторонам у Мінську не вдалося дійти згоди з приводу обміну полоненими повідомили в "ЛНР". За словами представника "ЛНР" в гуманітарній підгрупі ТКГ Ольги Кобцевої, обміну не буде через те, що українська сторона не здійснила так зване процесуальне очищення людей, які повинні бути обміняні.

Зазначимо, що 18 грудня відбувається перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин, на даний момент проходить засідання ТКГ. Очікувалося, що сьогодні сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.