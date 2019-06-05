ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам предложение о снятии блокады с ОРДЛО внес представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

"Предложение было сделано от господина Кучмы. и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик, добавив, что снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Напомним, РБК-Украина писало, что представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе.

Отметим, в среду, 5 июня, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.