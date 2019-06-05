ТКГ розгляне пропозицію Кучми про зняття блокади з ОРДЛО

Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами пропозицію про зняття блокади з ОРДЛО вніс представник України в ТКГ Леонід Кучма.

"Пропозицію було зроблено від пана Кучми. і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі в наступний раз", - сказав Сайдік, додавши, що зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому Сайдік зауважив, що введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим чинником, який сприяв "розриву сторін".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, у середу, 5 червня, в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу.