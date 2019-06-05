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В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

Новости » Политика    05.06.2019 - 13:23
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Главным вопросом встречи будет освобождение пленных

В среду, 5 июня, в Минске (Беларусь) началось заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Отметим, что главным вопросом встречи будет освобождение пленных, а также вопросы безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал Кучму авторитетным и опытным деятелем. Однако, Песков добавил, в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Зеленского.

Отметим, Украина в ТКГ инициирует новый перемирие на Донбассе. Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы. По его словам, президент Украины дал ему полномочия принимать реальные решения.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский требует определить сроки выполнения минских соглашений. Он заявил, что Украина не имеет "много лет на прекращение войны и продолжение Минска".

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