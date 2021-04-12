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ТКГ проведет очередные встречи на этой неделе: что рассмотрят

Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания ТКГ.

На повестке дня будут следующие вопросы:

  • нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.

Напомним, ранее замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагала привлечь к работе ТКГ бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Но в украинской делегации назвали эту информацию "еще одним анекдотом".

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