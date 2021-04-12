ТКГ проведет очередные встречи на этой неделе: что рассмотрят

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.
Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания ТКГ.
На повестке дня будут следующие вопросы:
Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.
Напомним, ранее замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагала привлечь к работе ТКГ бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Но в украинской делегации назвали эту информацию "еще одним анекдотом".