ТКГ проведе чергові зустрічі цього тижня: що розглянуть

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі збереться на чергові онлайн-зустрічі цього тижня. Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня.
Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.
Повідомляється, що 13 квітня пройдуть відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань, а 14 квітня - відеоконференція спільного засідання ТКГ.
На порядку денному наступні питання:
Також повідомляється, що на сьогодні політичні радники "нормандської четвірки" продовжують консультації, мета яких повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, раніше заступник глави Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що Москва пропонувала залучити до роботи ТКГ колишнього президента України Віктора Януковича.
Але в українській делегації назвали цю інформацію "ще одним анекдотом".