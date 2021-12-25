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В ТКГ оценили возможность обмена пленными до конца года

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 22:28
В ТКГ оценили возможность обмена пленными до конца года Фото: Фото: представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Сергей Пышкин

Обмен пленными между Россией и Украиной маловероятен до конца текущего года. Российская Федерация не предпринимает никаких действий для этого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен пленными до конца года -ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса России, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - заявил Гармаш.

Как отметил представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ, сейчас есть небольшой шанс, что Российская Федерация решит продемонстрировать Соединенным Штатам Америки готовность к деэскалации и прибегнет к гуманному шагу, впрочем, Кремль пока не проявляет никакой заинтересованности в этом.

"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании ТКГ-ред.) они еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - добавил Гармаш.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась о возвращение режима прекращения огня впрочем уже на следующий день боевики Российской Федерации трижды нарушили тишину. Это, со своей стороны, вызвало возмущение со стороны Франции и Германии.

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Обмен пленными Российская Федерация Украина
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