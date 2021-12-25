ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ТКГ оцінили можливість обміну полоненими до кінця року

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 22:28
В ТКГ оцінили можливість обміну полоненими до кінця року Фото: Фото: представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Сергій Пишкін

Обмін полоненими між Росією та Україною є малоймовірним до кінця поточного року. Російська Федерація не робить жодних дій для цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін полоненими до кінця року -ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - заявив Гармаш.

Як відзначив представник Донецька в українській делегації в ТКГ, наразі є невеликий шанс, що Російська Федерація вирішить продемонструвати Сполученим Штатам Америки готовність до деескалації та вдасться до гуманного кроку, втім Кремль поки що не проявляє жодної зацікавленості у цьому.

"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ-ред.) вони ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - додав Гармаш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 грудня Тристороння контактна група домовилась про повернення режиму припинення вогню, втім вже на наступний день бойовики Російської Федерації тричі порушили тишу. Це, зі свого боку, викликало обурення з боку Франції й Німеччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Російська Федерація Україна
NEWS
На Донбасі на Різдво зберігається "тиша"
На Донбасі на Різдво зберігається "тиша"
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід