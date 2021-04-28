В ТКГ не обсуждали документ о контроле над режимом тишины, - Кравчук

Рабочая подгруппа в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 27 апреля не рассматривала документ об усилении контроля над соблюдением режима прекращение огня на Донбассе. Его планируют рассмотреть в среду, 28 апреля.
Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчу в эфире телеканала "Дом".
Он отметил, что окончательно не удалось договориться по вопросу прекращения огня на Востоке и принятия дополнительного механизма контроля над соблюдением тишины.
"Дело в том, что подгруппа не принимает окончательного решения. Есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая. Они созданы для того, чтобы готовить повестку дня, которая будет рассматриваться на заседании совместной трехсторонней контактной группы. Они работают. А решение будет приниматься завтра", - сказал Кравчук.
В то же время он заявил о "позитивных" ожиданиях.
"Потому что идет процесс обсуждения, не отталкивания вопрос, а именно обсуждения. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждались. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эта тема обсуждается", - добавил Кравчук.
Ранее Кравчук заявил, что заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоязычных людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии России против Украины-15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.