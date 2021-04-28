В ТКГ не обговорювали документ про контроль над режимом тиші, - Кравчук

Він зазначив, що остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Сході та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням тиші.

"Річ у тому, що підгрупа не приймає остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде прийматися завтра", - сказав Кравчук.

Водночас він заявив про "позитивні" очікування.

"Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", - додав Кравчук.