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Кравчук: заявления Кремля о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 05:51
Кравчук: заявления Кремля о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (unian.ua)
Автор: Артур Родивилов

Заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоговорящих людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии России против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

"Разглагольствование российской власти, в частности, и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Леонид Кравчук призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.

"Разрушены дома, разрушена инфраструктура, переселенцы ушли и сегодня живут в других регионах Украины - и не только Украины. Они не имеют всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и более половины - этнические русские", - сказал Кравчук.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Омбудсмен отметил, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

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