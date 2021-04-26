Кравчук: заявления Кремля о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь

Заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоговорящих людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии России против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом" .

"Разглагольствование российской власти, в частности, и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Леонид Кравчук призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.

"Разрушены дома, разрушена инфраструктура, переселенцы ушли и сегодня живут в других регионах Украины - и не только Украины. Они не имеют всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и более половины - этнические русские", - сказал Кравчук.