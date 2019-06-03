Украина в ТКГ инициирует новое перемирие на Донбассе

Фото (president.gov.ua)

Зеленский встретился с членами украинской делегации ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи Зеленский представил главу украинской делегации группы - президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах.

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - сказал Кучма, добавив, что уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Кроме того, руководитель украинской делегации ТКГ отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы.

Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, глава общественной организации "Украинский институт по правам человека" Валерия Лутковская.

Напомним, ранее Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Глава государства отметил, что теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.

Во время брифинга Зеленский потребовал обозначить сроки выполнения минских соглашений.