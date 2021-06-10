Ткаченко о законе о медиа: дает понимание, как действовать с информационной агрессией РФ

Документ объединяет шесть существующих сегодня законов об информационных агентствах, печатных средствах массовой информации, телевидении, радиовещании и тому подобное.

"Этот документ начинает частично регулировать и интернет, и потребление аудиовизуальной продукции. Он впервые дает понимание того, каким образом регулятор может действовать в отношении российской информационной агрессии. Это новелла, которой никогда не было", - отметил министр.

Он добавил, что для противодействия дезинформации и для борьбы в информационной войне Минкульт разворачивает сразу несколько проектов. В частности, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП и платформу медиаграмотности.

"Центр проводит анализ, разоблачает фейки. Но есть и более широкие программы взаимодействия с различными общественными организациями, которые министерство запускает сейчас. Имею в виду платформу по медиаграмотности, которая должна охватить не только сотрудничество с NGO, но и образовательные программы в школах и вузах", - отметил Ткаченко.