Ткаченко о законе о медиа: дает понимание, как действовать с информационной агрессией РФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что законопроект №2693-д о медиа создает понятные для всей индустрии границы. Он дает регулятору понимание того, как действовать с информационной агрессией России.
Документ объединяет шесть существующих сегодня законов об информационных агентствах, печатных средствах массовой информации, телевидении, радиовещании и тому подобное.
"Этот документ начинает частично регулировать и интернет, и потребление аудиовизуальной продукции. Он впервые дает понимание того, каким образом регулятор может действовать в отношении российской информационной агрессии. Это новелла, которой никогда не было", - отметил министр.
Он добавил, что для противодействия дезинформации и для борьбы в информационной войне Минкульт разворачивает сразу несколько проектов. В частности, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП и платформу медиаграмотности.
"Центр проводит анализ, разоблачает фейки. Но есть и более широкие программы взаимодействия с различными общественными организациями, которые министерство запускает сейчас. Имею в виду платформу по медиаграмотности, которая должна охватить не только сотрудничество с NGO, но и образовательные программы в школах и вузах", - отметил Ткаченко.
Напомним, министр предполагал, что законопроект о медиа может быть вынесен на голосование в Верховной раде в середине или конце мая. Однако документ до сих пор не рассмотрели.
РБК-Украина писало, что принятие закона о медиа в Украине затягивается из-за попытки создать равные условия конкуренции для украинских сервисов и таких западных платформ, как Netflix.
Также Ткаченко в интервью РБК-Украина рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине.