В Раде объяснили, почему затягивается принятие закона о медиа

Профильный комитет парламента сейчас работает над поправками к законопроекту о медиа, который будет вынесен на первое чтение. В документе авторы определяют существующие виды медиа, требования к ним, структуре собственности и порядок их регистрации. А также - наказания и санкции за нарушения. К медиа документ относит не только традиционные телеканалы, радиостанции и прессу, но и интернет-СМИ, провайдеров и ОТТ-сервисы (например Megogo или Oll.tv).

В Раде озадачены тем, как бы наши сервисы смогли выстоять под натиском конкуренции западных платформ, типа Netflix. И это одна из главных причин, по которой затягивается принятие этого документа. Украинские сервисы, в отличие от иностранных, должны соблюдать закон о государственном языке, объяснил нардеп Никита Потураев.

"Эти платформы не регистрируются в Европе. Они выполняют там только одну норму законодательства - до 30% европейского продукта в их библиотеке. Мы же не можем заставить Netflix зарегистрироваться в Украине. Это как раз нужно решить, чтобы у них не было конкурентных преимуществ. И это очень непростая история. А есть еще российские сервисы и там все еще сложнее", - сказал нардеп.