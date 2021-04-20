Министр культуры рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине
В Украине еще пока не будут закрывать телеканалы, как в феврале Newsone, "112 Канал" и ZIK. У власти есть иные приоритетные задачи.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, более актуальный вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине.
"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный", - уточнил он.
Как рассказал министр, решение по поводу "медведчуковских" каналов исключительное.
"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", - сообщил Ткаченко.
Напомним, Youtube не ответил на обращение Украины про закрытие "каналов Медведчука".
Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".