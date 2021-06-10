Ткаченко про закон про медіа: дає розуміння, як діяти з інформаційною агресією РФ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що законопроект №2693-д про медіа створює зрозумілі для всієї індустрії межі. Він дає регулятору розуміння того, як діяти з інформаційною агресією Росії.
Документ об’єднує шість існуючих на сьогодні законів про інформаційні агентства, друковані засоби масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо.
"Цей документ починає частково регулювати й інтернет, і споживання аудіовізуальної продукції. Він вперше дає розуміння того, яким чином регулятор може діяти щодо російської інформаційної агресії. Це новела, якої ніколи не було", - зазначив міністр.
Він додав, що для протидії дезінформації та задля боротьби в інформаційній війні Мінкульт розгортає одразу кілька проектів. Зокрема, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП та платформу медіаграмотності.
"Центр проводить аналіз, викриває фейки. Але є й ширші програми взаємодії з різними громадськими організаціями, які міністерство запускає зараз. Маю на увазі платформу з медіаграмотності, що має охопити не тільки співпрацю з NGO, а й освітні програми в школах і вишах", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, міністр припускав, що законопроект про медіа може бути винесений на голосування у Верховній раді у середині чи кінці травня. Однак документ досі не розглянули.
РБК-Україна писало, що прийняття закону про медіа в Україні затягується через спробу створити рівні умови конкуренції для українських сервісів і таких західних платформ, як Netflix.
Також Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні.