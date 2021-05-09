Ткаченко: закон о медиа могут вынести на голосование в мае

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая, - ред.). По крайней мере мы ставим себе это целью", - заявил Ткаченко.

По его словам, обсуждение закона о медиа с медиасообществом "сыграло плохую шутку", поскольку он уже перезрел и отстает от реалий, поэтому его нужно как можно быстрее доработать.

"И, наконец, все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке", - добавил Ткаченко.

Он исключил, что в Украине может быть регуляция как в России, которая объявляет СМИ иностранными агентами и ограничивает их в правах.