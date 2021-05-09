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Ткаченко: закон о медиа могут вынести на голосование в мае

Автор: РБК-Украина

Законопроект о медиа может быть вынесен на голосование в Верховной раде уже в мае. В частности, в середине или в конце месяца.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая, - ред.). По крайней мере мы ставим себе это целью", - заявил Ткаченко.

По его словам, обсуждение закона о медиа с медиасообществом "сыграло плохую шутку", поскольку он уже перезрел и отстает от реалий, поэтому его нужно как можно быстрее доработать.

"И, наконец, все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке", - добавил Ткаченко.

Он исключил, что в Украине может быть регуляция как в России, которая объявляет СМИ иностранными агентами и ограничивает их в правах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что принятие закона о медиа в Украине затягивается из-за попытки создать равные условия конкуренции для украинских сервисов и таких западных платформ, как Netflix.

Также Ткаченко в интервью РБК-Украина рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине.

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