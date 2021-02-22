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Закон о медиа: что не устраивает представителей СМИ

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 10:30
Закон о медиа: что не устраивает представителей СМИ Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Парламент Украины пытается принять закон о медиа. Однако, представители СМИ не очень им довольны, в частности из-за расширения полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ".

Авторы законопроекта посчитали, что регулятор должен контролировать весь медиарынок, а не только аудиовизуальные СМИ, как сейчас. Но многих представителей онлайн-сайтов это не устраивает. Как и необходимость создания органа совместного регулирования.

Из-за расширения полномочий регулятора есть риски для наказания, штрафования и закрытия всех неугодных СМИ.

Журналисты не раз обращались с совместным заявлением против этого закона. Среди них главред сайта "Гордон" Алеся Бацман, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина, председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская, телеведущие Дмитрий Гордон, Савик Шустер и Наташа Влащенко.

Исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации Диана Дуцык считает, что в Украине нельзя один регулятор наделять такими полномочиями, потому что в Нацсовете представлены интересы политиков и индустрии.

"Это очень серьезный фактор влияния на принятие решений регулятором. Но я не вижу возможности изменить это и деполитизировать Нацсовет на нынешнем этапе. Поэтому авторы проекта должны были следовать той рамке, которую установила Конституция", - сказала журналист.

Отметим, в Раде сказали, когда закон о медиа будет вынесен на голосование.

РБК-Украина писало, что законопроект о медиа был зарегистрирован в парламенте еще в декабре 2019 года.

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Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ