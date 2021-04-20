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Ткаченко: украинский язык в Украине может стать не просто государственным, а реально основным

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 09:28
Ткаченко: украинский язык в Украине может стать не просто государственным, а реально основным Фото: Ткаченко выступает за "ласковую украинизацию" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Милан Лелич, Андрей Василюк

Украинский язык в Украине может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту. Для этого нужна "ласковая украинизация".

Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я сторонник "мягкой украинизации". Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина", - сказал министр.

Он отметил, что украинский язык в Украине де-факто является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Поэтому важно продвижение украинского языка.

"Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке", - рассказал Ткаченко.

Он отметил, что его ребенок говорит на украинском дома, как и вся семья. "Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский, то уже говорит с украинским акцентом", - добавил министр.

Напомним, согласно "языкового закона", с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

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