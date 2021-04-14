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Как будут проводить экзамен по украинскому языку для чиновников: решение Кабмина

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 13:51
Как будут проводить экзамен по украинскому языку для чиновников: решение Кабмина Фото: стало известно, как чиновники будут сдавать экзамен по украинскому языку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины определился с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен должны сдавать претенденты на должности в государственной службе.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании правительства.

По словам представителя Кабинета министров в Верховной раде Василия Мокана, принятое постановление предусматривает, что:

  • экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники;
  • методику и инструкции его проведения определяет и утверждает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает сертификат об уровне владения языком.

Отметим, сам порядок проведения такого экзамена на правительственном портале не опубликован.

Ожидается, что в этом году экзамен должны будут сдать около 150 000 будущих чиновников.

Напомним, согласно "языковому закону", с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

При этом сам "языковой закон" до сих пор находится на обжаловании в Конституционном суде.

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