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Ткаченко: українська мова в Україні може стати не просто державною, а реально основною

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 09:28
Ткаченко: українська мова в Україні може стати не просто державною, а реально основною Фото: Ткаченко виступає за "лагідну українізацію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Мілан Лєліч, Андрій Василюк

Українська мова в Україні може стати не просто державною, а й основною мовою спілкування в побуті. Для цього треба "лагідна українізація".

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я прихильник "лагідної українізації". Я вважаю, що рано чи пізно українська мова може стати не просто державною, а реально основною мовою для території під назвою Україна", - сказав міністр.

Він зазначив, що українська мова в Україні де-факто є панівною, але багато людей використовують російську мову в побуті. Тому важлива промоція української мови.

"Тому у нас є платформи, створені для безкоштовного вивчення української мови, найближчими днями буде прийнята державна програма підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не тільки для всього населення, але насамперед для молодого покоління, для якого природно говорити українською мовою", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що його дитина говорить українською вдома, як і вся родина. "Я помітив нещодавно такий цікавий момент: коли вона переходить на російську, то вже говорить з українським акцентом", - додав міністр.

Нагадаємо, згідно "мовного закону", з 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування повинні складати іспит з української мови.

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