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Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": нужно начинать с чиновников и депутатов

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 11:33
Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": нужно начинать с чиновников и депутатов Фото: министр культуры Александр Ткаченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Милан Лелич, Сергей Щербина

Министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение "языкового закона" именно к чиновникам и депутатам. После этого можно будет переходить к штрафованию обычных людей.

Об этом Ткаченко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, если бы законодатели начали штрафовать в первую очередь самих себя, тогда население восприняло бы такое введение более корректно.

"Давайте начнем штрафовать чиновников вначале. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова. Я бы не хотел, чтобы мы превращали эти штрафы в фетиш. Чтобы мы не превращали это в инструмент сведения счетов или еще чего-то", - отметил Ткаченко.

Министр добавил, что сейчас среди депутатов есть мысли подать поправки в закон, которые бы отменили штрафы для населения в бытовой сфере.

"Я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса. Покажите пример, уважаемые законодатели и чиновники", - добавил Ткаченко.

Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

Ожидалось, что штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут в 2022 году.

При этом РБК-Украина писало, что в Верховную раду подали два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".

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