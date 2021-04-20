Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": потрібно починати з чиновників і депутатів

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає за потрібне починати застосовувати штрафи за порушення "мовного закону" саме до чиновників і депутатів. Після цього можна переходити до штрафування звичайних людей.

За його словами, якби законодавці почали штрафувати в першу чергу самих себе, тоді населення сприйняло б таке введення більш коректно.

"Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова. Я б не хотів, щоб ми перетворювали ці штрафи у фетиш. Щоб ми не перетворювали це інструмент зведення рахунків або ще чогось", - зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що зараз серед депутатів є думки подати поправки в закон, які б скасували штрафи для населення в побутовій сфері.

"Я абсолютно підтримую постановку такого питання. Покажіть приклад, шановні законодавці й чиновники", - додав Ткаченко.