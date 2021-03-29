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Ткаченко о "русско-украинском поэте Шевченко": это мелкая провокация Россотрудничества

Автор: Игорь Литвиненко

Министр культуры Александр Ткаченко назвал заявления Российского центра науки и культуры в Киеве об "русско-украинском поэте Тарасе Шевченко" мелкой провокацией. При этом он надеется, что в Киеве закроют данный офис филиала Россотрудничества.

Об этом Ткаченко заявил в своем Telegram.

Министр отметил, что это очередной пример попытки "присвоения заслуг украинцев и других национальностей" Российской Федерацией.

"Классические имперские привычки кремлевцев. Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время", - написал Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта Российский центр науки и культуры в Киеве анонсировал мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко". Данный центр является филиалом российского агентства "Россотрудничество", который еще в 2016 году Европарламент признал пропагандистским.

Как писало РБК-Украина, Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры, если к ним поступит соответствующее представление.

Напомним, в Украине запускают Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с дезинформацией. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.

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Новости Украины Министерство культурыпропаганда РФАлександр ТкаченкоТарас Шевченко
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