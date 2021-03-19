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В Украине появится Центр борьбы с фейками. У него уже есть начальница

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 17:34
В Украине появится Центр борьбы с фейками. У него уже есть начальница Фото: Любовь Цыбульская (uacrisis.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом говорится на сайте Минкульта.

Возглавит этот центр руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Она также является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.

Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - заявила Цибульская.

Напомним, в Украине создали Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. Планировалось, что центр начнет работать с 16 марта. К этому центру хотят приобщить представителей украинской разведки.

Ожидается, что Центр противодействия дезинформации будет оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в украинском информационном пространстве.

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