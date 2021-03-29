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Ткаченко про "російсько-українського поета Шевченка": це дрібна провокація Росспівробітництва

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав заяви Російського центру науки та культури у Києві про "російсько-українського поета Тараса Шевченка" дрібною провокацією. При цьому він сподівається, що в Києві закриють даний офіс філії Росспівробітництва.

Про це Ткаченко заявив у своєму Telegram.

Міністр зазначив, що це черговий приклад спроби "привласнення заслуг українців та інших національностей" Російської Федерацією.

"Класичні імперські звички кремлівців. Сподіваюся, РНБО розгляне питання діяльності філії Росспівробітництва на території України найближчим часом", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня Російський центр науки і культури в Києві анонсував захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка". Даний центр є філією російського агентства "Росспівробітництво", який ще в 2016 році Європарламент визнав пропагандистським.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада національної безпеки і оборони готовий розглянути питання закриття Російського центру науки та культури, якщо до них надійде відповідне подання.

Нагадаємо, в Україні запускають Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з дезінформацією. Центр діятиме при Міністерстві культури і інформаційної політики.

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Новини України Міністерство культурипропаганда РФОлександр ТкаченкоТарас Шевченко
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