Ткаченко: релігійним організаціям не передаватимуть безплатно держмайно в довгострокову оренду

Чиновник зазначив, що уряд не може тепер безплатно передавати будь-які будівлі, як було раніше, у довгострокову оренду або на багато років, оскільки змінилося законодавство.

"Або потрібно буде змінювати законодавство, або потрібно ухвалювати будь-які інші рішення за результатами роботи міжвідомчої комісії з використання майна, яке може бути передано тією чи іншою мірою для релігійних організацій", - сказав міністр.

Ткаченко нагадав, що Києво-Печерська лавра належить державі, і насамперед укладалися різні угоди щодо її користування. Зокрема, про тимчасове використання погодинно храмів Верхньої лаври - Трапезної церкви та Успенського собору.

"Угода була завершена 31 грудня. Тепер держава може надавати погодинно також право служіння релігійним організаціям, тому що це все ж таки Лавра і там молитва має звучати. Що ми, власне, і зробили на це Різдво у випадку з ПЦУ", - сказав чиновник.

Також Ткаченко додав, що перше богослужіння ПЦУ у Лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор та Трапезну церкву.

"Вперше за кілька століть Київська митрополія повернула собі право служити в Успенському соборі Києво-Печерської лаври... Церква (під час Різдвяного богослужіння, - Ред.) була заповнена вщент. Багато хто плакав, бо це справді історична подія і повернення справедливості" , - сказав він.