Історична подія. В Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія: трансляція

У Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.

РБК-Україна розповідає коротко, що про це відомо та де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння.

Зазначимо, що раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.

Так, святкова літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася сьогодні з 9-ї години ранку в Успенському соборі.

Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури.

На території Лаври перебуває багато людей, а правоохоронці перевіряють у відвідувачів документи та пропускають через металошукачі.

Також українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній особисто оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Також ми писали, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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