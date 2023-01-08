Ткаченко: религиозным организациям не будут передавать бесплатно госимущество в долгосрочную аренду

Украинское законодательство сейчас не позволяет передавать безвозмездно государственное имущество религиозным организациям в долгосрочное пользование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в эфире телемарафона.
Чиновник отметил, что правительство не может теперь бесплатно передавать какие-либо здания, как было раньше, в долгосрочную аренду или на многие годы, так как изменилось законодательство.
"Либо нужно будет менять законодательство, либо нужно принимать какие-либо другие решения по результатам работы межведомственной комиссии по использованию имущества, которое может быть передано в той или иной степени для религиозных организаций", - сказал министр.
Ткаченко напомнил, что Киево-Печерская лавра принадлежит государству, и прежде заключались различные соглашения по ее пользованию. В частности, о временном использовании почасово храмов Верхней лавры - Трапезной церкви и Успенского собора.
"Соглашение было завершено 31 декабря. Теперь государство может предоставлять почасово также право служения религиозным организациям, потому что это все же Лавра и там молитва должна звучать. Что мы, собственно, и сделали на это Рождество в случае с ПЦУ", - сказал чиновник.
Также Ткаченко добавил, что первое богослужение ПЦУ в Лавре стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.
"Впервые за несколько веков Киевская митрополия вернула себе право служить в Успенском соборе Киево-Печерской лавры... Церковь (во время Рождественского богослужения, - Ред.) была заполнена до отказа. Многие плакали, потому что это действительно историческое событие и возвращение справедливости", - сказал он.
Напомним, что 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры, которые были в пользовании УПЦ Московского патриархата, вернули в управление государства.
Перед этим Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви для УПЦ с учетом истечения срока действия договоров и указа президента №820/2022 о решении СНБО от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Добавим, что 7 января в Киево-Печерской Лавре прошла Рождественская служба митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ПЦУ Епифания. Это стало первым богослужением, которое провела Православная Церковь Украины на территории Лавры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.