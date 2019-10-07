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Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА

Новини » Політика    07.10.2019 - 18:19
Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Ткаченко з президентом обговорював призначення на посаду голови КМДА

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації (КМДА). Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, стане чи він головою КМДА є рішенням президента.

"Подав. Є така ключова фраза" може ". Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента", - заявив Ткаченко.

При цьому Ткаченко не назвав терміни можливого призначення.

Також Ткаченко підтвердив, що обговорював призначення на посаду голови КМДА з президентом. При цьому відмовився розповідати деталі того, що обговорював з Зеленським

"Як би у нас були розмови як з вами, умовно кажучи, перед мікрофоном, то очевидно, що ви б про це знали. Якісь розмови були, але це розмови між нами", - заявив Ткаченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександр Ткаченко подав декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції, де зазначив, що претендує на посаду голови КМДА.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект "про столицю", згідно з яким глава КМДА не зможе суміщати посаду з будь-якої іншої. Таким чином, в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина.

Як відомо, на сьогоднішній день мером Києва і головою КМДА є Віталій Кличко. Однак, Кабінет міністрів прийняв постанову про звільнення Кличко з посади голови КМДА, яке перебуває на розгляді у президента Володимира Зеленського.

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