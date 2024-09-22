За тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів та близько 400 дронів, - Зеленський

Обстріл Харкова

В ніч на 22 вересня російські війська вдарили авіабомбами по Харкову. Була атакована звичайна житлова багатоповерхівка.

За словами Зеленського, внаслідок обстрілу 21 людина постраждала, серед яких 8-річна дитина та двоє підлітків 17 років.

"60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - констатував президент.

Зазначимо, що в порівнянні з минулим тижнем, окупанти збільшили кількість КАБів та дронів під час атак по Україні. Як розповідав Володимир Зеленський 15 вересня, за другий тиждень осені РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів.

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