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За неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За последние семь дней РФ увеличила обстрелы Украины КАБами и дронами. За прошедшую неделю оккупанты применили более 900 авиабомб и около 400 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В общей сложности в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", почти 30 ракет разных типов", - рассказал он.

По словам президента, Украине необходимо усилить возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

"Украина нуждается в полноценной дальнобойности. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - констатировал глава государства.

Обстрел Харькова

В ночь на 22 сентября российские войска ударили авиабомбами по Харькову. Была атакована обычная жилая многоэтажка.

По словам Зеленского, в результате обстрела 21 человек пострадал, среди которых 8-летний ребенок и двое подростков 17 лет.

"60 жильцов эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - констатировал президент.

Отметим, что по сравнению с прошлой неделей, оккупанты увеличили количество КАБов и дронов во время атак по Украине. Как рассказывал Владимир Зеленский 15 сентября, за вторую неделю осени РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов.

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