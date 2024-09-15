За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський

"За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників", - розповів він.

Президент вважає, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті від російського терору.

"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - додав Зеленський.