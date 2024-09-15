За неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов, - Зеленский

"За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 300 ударных беспилотников", - рассказал он.

Президент считает, что Украине необходима сильная поддержка партнеров в защите от российского террора.

"ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну. И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", - добавил Зеленский.