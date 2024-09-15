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У Миколаївській області працює ППО

Неділя 15 вересня 2024 02:55
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У Миколаївській області працює ППО Фото: у Миколаївській області працює ППО через російський безпілотник (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області у ніч проти 15 вересня було зафіксовано російський безпілотник. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Військові розповіли, що був помічений розвідувальний дрон противника у цій області, і триває робота над збиттям ворожої повітряної цілі.

"Миколаївська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - передали в Повітряних силах в публікації від 02.45 в мережі.

Зазначимо, що за хвилину до цього керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив про повітряну тривогу у регіоні.

У Миколаївській області працює ППО

Як пишуть моніторингові канали, дрон-розвідник противника був зафіксований над Вознесенськом.

Додамо, що ввечері напередодні був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників по Україні для чергової повітряної атаки.

Небезпека розвіддронів та боротьба з ними

Зазначимо, що розвідувальні безпілотники противника представляють суттєву небезпеку, позаяк росармія використовує їх, зокрема, для наведення ракет та авіабомб, або дронів-камікадзе на кшталт "Ланцет", на ті чи інші цілі. Між фіксацією БПЛА даних та самим послідуючим ударом різниця і часі може бути невеликою.

Додамо, останнім часом в Україні масштабується практика боротьби з російськими дронами-розвідниками завдяки використанню БПЛА різних типів. Це, серед іншого, допомагає економити ракети для ППО для протидії російським швидкісним засобам ураження.

Нагадаємо також, у вересні німецьке видання Bild писало, що Україна розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з російською перевагою в повітрі.

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ППО Миколаївська область
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