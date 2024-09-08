За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів", - Зеленський

"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів", - розповів він.

За його словами, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб - ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту - заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав президент.