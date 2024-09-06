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США та Україна працюють над заміною ППО С-300, - Остін

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 13:52
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США та Україна працюють над заміною ППО С-300, - Остін Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США та Україна працюють над заміною комплексів ППО С-300. Це ж стосується і ракет Р-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27", - розповів він.

Крім того, за словами міністра, США також виділили понад 200 млн доларів на придбання критично важливих компонентів, щоб дозволити Україні виробляти БПЛА та системи електронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула.

"Наші національні директори з озброєнь працюють у тісній взаємодії з коаліціями можливостей, щоб задовольнити ці потреби та прискорити поставки. Тому я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів зміцнення оборонно-промислової бази України, а також нашої власної. Це критичний момент. Час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку - і швидко", - закликав Остін.

Що відомо про С-300 та ракети Р-27

С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км.

Р-27 - радянська керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності, розроблена підприємством ДержМКБ "Вимпел". Випускається компанією "Артем" (Київ) та компанією "Вимпел" (Москва). Ці ракети - Р-27Т, Р-27Р, Р-27П - призначені для ураження повітряних цілей (високоманеврованих літаків, вертольотів тощо) у будь-який час доби у діапазоні висот від 20 м до 25 км з максимальним перевищенням (приниженням) 10 км при швидкості цілей до 3500 км/год. Можливий пуск двох ракет за двома цілями. Носіями ракет є літаки Су-27, Су-33, Су-34, Су-35, МіГ-29, Як-141.

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