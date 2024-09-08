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За неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

РФ применила по Украине более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет. И это только за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Лишь за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов", - рассказал он.

По его словам, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.

Заседание "Рамштайна"

6 сентября на американской авиабазе в Германии прошла 24-я встреча Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн", впервые с участием президента Владимира Зеленского.

На ней союзники сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Украина работают над заменой комплексов ПВО С-300. Это же касается и ракет Р-27.

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