За неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов", - Зеленский

"Лишь за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов", - рассказал он.

По его словам, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.