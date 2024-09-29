За тиждень РФ застосувала майже 900 авіабомб, більше 300 дронів по Україні, - Зеленський
За тиждень РФ застосувала по Україні майже 900 КАБів та більше 300 "Шахедів". Також окупанти запустили понад 40 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет", - розповів він.
За словами президента, цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу - єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію через війну.
Реація на обстріл Запоріжжя
Крім того, Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.
"Російський удар по Запоріжжю сьогодні - авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - розповів він.
За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.
"Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", - додав він.
Обстріли РФ по Україні
Російські війська 13 авіабомбами атакували Запоріжжя вранці 29 вересня. Наразі відомо про 13 постраждалих, двох вдалося врятувати з-під завалів. Руйнування є у трьох районах міста, у тому числі зруйновані житлові будинки та багатоповерхівка, пошкоджено вокзал.
Буквально вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там було майже 90 пацієнтів. Росіяни атакували місто трьома дронами. За останніми даними, 10 людей загинули, зокрема поліцейський, і більше 20 отримали поранення.
Крім того, вранці 27 вересня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під ударом опинилося управління поліції. Шестеро людей постраждали, четверо загинули.
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