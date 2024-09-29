За тиждень РФ застосувала майже 900 авіабомб, більше 300 дронів по Україні, - Зеленський

За тиждень РФ застосувала по Україні майже 900 КАБів та більше 300 "Шахедів". Також окупанти запустили понад 40 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет", - розповів він.

За словами президента, цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу - єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію через війну.

Реація на обстріл Запоріжжя

Крім того, Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні - авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - розповів він.

За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

"Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", - додав він.