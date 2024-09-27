Прямий "приліт" у будівлю поліції і люди під завалами. Що відомо про обстріл Кривого Рогу

27 вересня російські війська атакували ракетою будівлю управління поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є постраждалі та загибла, людей продовжують шукати під завалами.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку на даний момент.

Загроза балістики та вибух у Кривому Розі

Після 9:00 в Україні, зокрема в Києві, було оголошено тривогу. Військові попередили про загрозу балістики не лише для столиці, а й для 12 областей, у тому числі й для Дніпропетровської.

Через деякий час голова ОВА Сергій Лисак повідомив про вибух у Кривому Розі. Мешканців просили не залишати укриттів до відбою тривоги.

Прямий ракетний удар по будівлі поліції, під завалами люди

За кілька хвилин Лисак уточнив, що окупанти влаштували ракетний удар по Кривому Рогу. Під обстріл потрапила адмінбудівля. Згодом у Нацполіції України розповіли, що російські війська вдарили по будівлі місцевого управління поліції.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йшлося у повідомленні.

Крім будівлі поліції постраждали і будинки, розташовані поруч. За словами глави Ради оборони міста Олександра Вілкула, у будівлю поліції було пряме влучення.

П'ять постраждалих та четверо людей під завалами

Спочатку рятувальники повідомили про трьох постраждалих через обстріл Кривого Рогу.

"Станом на 10:20 постраждали 3 особи. Під завалами імовірно перебувають люди", - йшлося у повідомленні ДСНС України, де уточнювалося, що будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області частково зруйновано.

Близько 11:00 у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до чотирьох. Усі четверо - чоловіки, двоє з яких госпіталізовані.

"Поки невідома доля чотирьох осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив глава ОВА Сергій Лисак.

Близько 12.20 кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до п'яти людей - двох госпіталізовано, трьох - ні.

Також крім будівлі поліції, за даними глави ОВА, понівечено 23 приватні будинки та 3 дев'ятиповерхівки, а ще - навчальний заклад, пошкоджено понад вісім десятків автомобілів, з них 8 службових.

Жертва та шість поранених

Після 13:00 у Кривому Розі вже відомо про шість постраждалих та одну загиблу жінку.

"На жаль під завалами знайшли загиблу людину. Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Сподіваємось на краще…" - написав Вілкул.

Своєю чергою пораненим надається допомога.

"Троє поранених - чоловіки 1978, 1979 та 1986 р. н. були оперативно доставлені до лікарень міста. Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці", - додав він.